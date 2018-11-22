الان تتابع الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب في هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد بتدني في الرؤية الأفقية بسبب الضباب على مناطق،الباحة، و مكة المكرمة، و عسير والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم.

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