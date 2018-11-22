شكرا لقرائتكم تعرف على المشاريع التي دشنها الملك بحفل أهالي الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء أمس الأربعاء، حفل أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته للمنطقة.

وشاهد الملك خلال الحفل، عرضًا مرئيًّا تناول 65 مشروعًا تنمويًّا بتكلفة إجمالية بلغت 10,532,730,802 ريال في منطقة الحدود الشمالية وجاءت كالتالي:

– مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع واحد بقيمة 95,570,091 ريالًا.

– مشاريع وزارة الصحة بواقع 16 مشروعًا حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 773,300,000 ريال.

– مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية بواقع 8 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 968,202,231 ريالًا.

– مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 12 مشروعًا بتكلفة 482,360,697 ريالًا.

– مشروعات وزارة الإسكان 4 مشاريع بواقع 691,454,289 ريالًا.

– مشروعات التعليم 17 مشروعًا في كل من جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة بواقع 2,087,381,209 ريالات.

– مشروعات وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك) مشروع واحد بقيمة إجمالية بلغت 259,441,433 ريالًا.

– مشروعات وزارة النقل مشروعان بواقع 109,020,852 ريالًا.

– مشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشركة السعودية الكهرباء) 3 مشاريع بواقع 4,566,000,000 ريالًا.

– مشروع الأسمنت الأبيض بقيمة 500,000,000 ريال.

بعدها دشن خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- المشاريع التنموية في منطقة الحدود الشمالية التي تضمنها العرض المرئي.

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