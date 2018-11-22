شكرا لقرائتكم فيديو.. هكذا رحب أبناء الحدود الشمالية بزيارة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - رحب أبناء منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة.
وأظهر عرض مرئي مشاعر أبناء منطقة الحدود الشمالية لزيارة خادم الحرمين الشريفين، حيث أبدوا ترحيبهم وابتهاجهم كلٌّ بطريقته، مؤكدين أن المشاعر لا توصف في هذه المناسبة فالزيارة تاريخية.
وكانت شوارع منطقة الحدود الشمالية، قد تزينت منذ وقت مبكر، ابتهاجًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتشريف حفل أهالي منطقة الحدود الشمالية.
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