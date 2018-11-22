شكرا لقرائتكم فيديو.. الملك يتفاعل مع العرضة بحفل استقبال أهالي الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - تفاعل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع العرضة السعودية خلال حفل استقبال أهالي الحدود الشمالية. وكان خادم الحرمين الشريفين قد شرف مساء اليوم، حفل أهالي منطقة الحدود الشمالية، ودشن عددًا من المشاريع التنموية. بدء التقديم على وظائف التجارة عبر نظام جدارة .. هنا الآلية و5 إيضاحات



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