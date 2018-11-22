شكرا لقرائتكم وزير العدل يوجه المحاكم المختصة بسرعة إنفاذ توجيه الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ثمن وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في الحدود الشمالية.

وأوضحت وزارة العدل في تغريدة عبر حسابها الرسمي أن الصمعاني وجه المحاكم المختصة في المنطقة بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.

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