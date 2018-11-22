شكرا لقرائتكم صور.. سيارة تتسبب في حريق داخل محطة بنزين بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حادث حريق في محطة بنزين، بسبب تحرك سيارة أثناء تعبئة الوقود.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عند الساعة 20:45 من مساء اليوم الأربعاء عن حريق في إحدى محطة الوقود بحي الهجرة.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح وجود تهريب من لي طرمبة البنزين نتيجة سحبه من إحدى المركبات أثناء تعبئة الوقود.

وأشار إلى أنه تم إغلاق التهريب والتعامل مع الحالة بدون إصابات ولله الحمد، وجاري متابعة الإجراءات من قبل مسؤول السلامة بالموقع.

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