شكرا لقرائتكم الطيران المدني تعلق على حادثة الطائرة الشراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - جددت هيئة الطيران المدني، منذ قليل، تحذيرها من ممارسة أنشطة الطيران الشراعي الخفيف، خاصة في أماكن التنزه.

وقالت الهيئة في بيان رسمي: “إشارة إلى المقطع المتداول لحادثة سقوط طائرة شراعية خفيفة جدًّا، تجدد الهيئة العامة للطيران المدني تحذيرها من ممارسة أنشطة الطيران الشراعي الخفيف؛ لمخالفتها تعميم سمو وزير الداخلية الذي ينص على منع مزاولة جميع أنشطة الطيران الخفيف الشراعي خارج نطاق ومسؤولية الأندية المرخص لها من قبل الهيئة”.

جاء ذلك في أول تعليق من الهيئة على مقطع فيديو أظهر سقوط طائرة شراعية على المتنزهين بوادي الرمة بمنطقة القصيم، مساء اليوم.

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