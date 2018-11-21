خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منطقة الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عرعر

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم إلى منطقة الحدود الشمالية.

وفور وصوله مطار عرعر، كان في استقباله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله، أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير منصور بن عبدالله بن مساعد، والمستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، والأمير جلوي بن منصور بن عبدالله بن مساعد، والأمير نايف بن منصور بن عبدالله بن مساعد، والعلماء وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الحدود الشمالية، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.