السعودية | خالد بن سلمان: الحوثيون خرقوا هدنة في اليمن بعد 13 ساعة

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: الحوثيون خرقوا هدنة في اليمن بعد 13 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير #خالد_بن_سلمان، الأربعاء، هجوما على #الحوثيين بعد خرقهم وقف إطلاق النار في اليمن، واتهم إيران بدعمهم والتورط في الشأن اليمني.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة: "أعلن الحوثيون الذين تدعمهم إيران وقفا لإطلاق النار تعهدوا فيه بوقف جميع الهجمات الصاروخية ضد دول التحالف والقوات اليمنية. وبعد 13 ساعة، أطلقوا صاروخًا يستهدف ميدي. وهذا يتماشى مع نمطهم في الكذب وخرق الالتزامات".

وتابع في تغريدة ثانية: "وهذا بعد كل شيء يتماشى مع كتاب أسيادهم الإيرانيين. وفي حين أن وزير الخارجية الإيراني ينفي أي تورط في اليمن، فإن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يتباهى بـ "قواعد جديدة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر".