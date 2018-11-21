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محمد بن مسعود - الدمام - فشل مهاجم منتخب ليسوتو "توميلو خوتلاند" في تسجيل فرصة مؤكدة لصالح منتخب بلاده، خلال المباراة التي جمعتهم أمام تنزانيا مؤخراً ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.
وانفرد خوتلاند بمرمى تنزانيا بعد استغلاله لخطأ المدافع، لكن اللاعب سدد كرة ضعيفة بسبب أرضية الملعب من فوق حارس مرمى تنزانيا لترتطم في القائم الأيسر قبل أن ترتد إليه لتمر بين قدميه بصورة غريبة.
يذكر أن المباراة انتهت لصالح منتخب ليسوتو بهدف نظيف ليتقاسم مع تنزانيا وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط لكل منهما، خلف أوغندا المتصدر بـ13 نقطة، ليشتعل الصراع حول المتأهل مع أوغندا بين الثنائي.
بالفيديو .. مهاجم منتخب "ليسوتو" يهدر أغرب فرصة "مزدوجة" أمام مرمى "تنزانيا"محمد السيّد الخليج 365 2018-11-21
فشل مهاجم منتخب ليسوتو "توميلو خوتلاند" في تسجيل فرصة مؤكدة لصالح منتخب بلاده، خلال المباراة التي جمعتهم أمام تنزانيا مؤخراً ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.
وانفرد خوتلاند بمرمى تنزانيا بعد استغلاله لخطأ المدافع، لكن اللاعب سدد كرة ضعيفة بسبب أرضية الملعب من فوق حارس مرمى تنزانيا لترتطم في القائم الأيسر قبل أن ترتد إليه لتمر بين قدميه بصورة غريبة.
يذكر أن المباراة انتهت لصالح منتخب ليسوتو بهدف نظيف ليتقاسم مع تنزانيا وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط لكل منهما، خلف أوغندا المتصدر بـ13 نقطة، ليشتعل الصراع حول المتأهل مع أوغندا بين الثنائي.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
10:43 PM
فشل مهاجم منتخب ليسوتو "توميلو خوتلاند" في تسجيل فرصة مؤكدة لصالح منتخب بلاده، خلال المباراة التي جمعتهم أمام تنزانيا مؤخراً ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.
وانفرد خوتلاند بمرمى تنزانيا بعد استغلاله لخطأ المدافع، لكن اللاعب سدد كرة ضعيفة بسبب أرضية الملعب من فوق حارس مرمى تنزانيا لترتطم في القائم الأيسر قبل أن ترتد إليه لتمر بين قدميه بصورة غريبة.
يذكر أن المباراة انتهت لصالح منتخب ليسوتو بهدف نظيف ليتقاسم مع تنزانيا وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط لكل منهما، خلف أوغندا المتصدر بـ13 نقطة، ليشتعل الصراع حول المتأهل مع أوغندا بين الثنائي.
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المصدر : الخليج 365
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