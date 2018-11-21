بسالة جندي مصر ترغم "نتنياهو" على القفز إلى الماء هربًا من الموت.. التفاصيل هنا

محمد بن مسعود - الدمام - أفشل عملية تسلل إسرائيلية

كشفت صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن تفاصيل مثيرة لواقعة إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو برصاصة في رأسه من قِبل جندي مصري في عملية تسلل فاشلة إلى الضفة الغربية لقناة السويس عام 1969.

ووفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "إسرائيل هايوم"، فإن نتنياهو كان جزءًا من العملية التي جرت في حرب الاستنزاف في 13 مايو 1969، وشارك فيها نتنياهو، كمقاتل في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية "سييرت متكال"، التي عبرت قناة السويس في قوارب مطاطية، في طريقها إلى الضفة الغربية التي كانت تحت السيادة المصرية.

وذكرت الصحيفة أن هذه العملية تضمنت محاولة زرع كمين للقوات المصرية خلال الحرب، من خلال القوة التي يشارك فيها نتنياهو، والتي كانت تحت قيادة الجنرال أميرام ليفين، الذي حل محل يوني شقيق نتنياهو كقائد لوحدة سييرت متكال، بعد مقتل شقيق نتنياهو في عملية عنتيبي.

وأوضحت "إسرائيل هايوم"، أن جنديًا مصريًا فضح تحرك نتنياهو ورفاقه، ففتح النار على القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة جدًا، ما أسفر عن إصابة الملازم الثاني حاييم بن يونا، قائد القارب، كما أُصيب نتنياهو أيضًا بطلقة في رأسه ما أرغمه على الهروب إلى الماء.

وبيّنت أن الذي أنقذ حياة نتنياهو هو مقاتل في البحرية الإسرائيلية يدعى إسرائيل عساف.