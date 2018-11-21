"ماتيس": الفرقاء اليمنيون يعقدون محادثات سلام في السويد مطلع ديسمبر

محمد بن مسعود - الدمام - قال: التحالف العربي أوقف العمليات العسكرية في الحديدة

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم (الأربعاء): "إن محادثات السلام بين الأطراف اليمنية ستنعقد بالسويد في مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

وأضاف "ماتيس" للصحفيين: "من المحتمل للغاية أن نرى كلاً من المتمردين الحوثيين والحكومة الشرعية التي تعترف بها الأمم المتحدة يجريان محادثات في السويد في مطلع ديسمبر".

وذكر وزير الدفاع الأميركي أن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن أوقف العمليات الهجومية حول مدينة الحديدة الساحلية اليمنية وأن جبهات القتال لم تتغير في الاثنتين والسبعين ساعة الأخيرة على الرغم من بعض الاشتباكات.