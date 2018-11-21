انتصاران وثلاثة تعادلات في ختام الجولة 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت مساء اليوم الأربعاء لقاءات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك بـ(5) مواجهات؛ حيث كسب الجيل مضيفه الشعلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الشعلة في الخرج، ليرتفع رصيد الجيل إلى 20 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الشعلة عند رصيده الحالي 12 نقطة في المركز الثامن عشر.



وعلى ملعبه في شقراء، تغلب الوشم على نظيره الأنصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد الوشم إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الأنصار عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وتقاسم فريقا نجران والكوكب نقاط اللقاء عقب تعادلهم الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد نجران إلى 18 نقطة في المرتبة التاسعة، في حين ارتفع رصيد الكوكب إلى 12 نقطة في المرتبة التاسعة عشرة.

وضمن الجولة ذاتها حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مواجهة النجوم والطائي، ليرتفع رصيد النجوم إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر في المقابل ارتفع رصيد الطائي إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، انتهى لقاء جدة والعدالة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد جدة إلى 22 نقطة في المرتبة الرابعة، بينما ارتفع رصيد العدالة إلى 17 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

