السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية

عام / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية

عرعر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واس

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي.

وبعد أن أخذ - حفظه الله - مكانه في المنصة الرئيسة، عُزف السلام الملكي.

ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

// يتبع //

22:50ت م

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عرعر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واسشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي.وبعد أن أخذ - حفظه الله - مكانه في المنصة الرئيسة، عُزف السلام الملكي.ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.// يتبع //22:50ت م0329

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