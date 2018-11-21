السعودية اليوم / مدير جامعة الحدود الشمالية: خادم الحرمين الشريفين حريص منذ توليه قيادة هذه البلاد على مبدأ التنمية المتوازنة المستدامة

عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسعبر معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات، عن مشاعر الفرح والابتهاج التي تغمرهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله -، للمنطقة، سائلا الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ومجتمعنا من كل سوء ومكروه.وقال معاليه: إنه ليس بمستغرب على ولاة الأمر في هذه البلاد أن يتواصلوا بشكل مباشر مع أبنائهم في مختلف المناطق، وأن يقفوا على حاجاتهم ويشاركونهم فرحة إنجازاتهم، إذ أرسى هذا النهج مؤسس هذه البلاد، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ، وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة من بعده ـ رحمهم الله ـ ، وحتى العهد الزاهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله - ، مشيرًا إلى أن زيارة المناطق والمشاركة الاجتماعية لأبناء الوطن وتلبية احتياجاتهم والوقوف على تطلعاتهم، أمر معتاد ألفه أبناء هذه البلاد جيلاً بعد جيل، وعهده الآباء والأجداد، وزيارة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لمنطقة الحدود الشمالية تجديد للعهد لأبناء هذا الوطن.وأضاف : "أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-، منذ توليه قيادة هذه البلاد، حرص على مبدأ التنمية المتوازنة المستدامة، والتي تشمل مناطق المملكة كافة شرقها وغربها، وشمالها وجنوبها، لينعم أبناء هذا الوطن، على حد سواء، وتتاح لهم الفرص المتكافئة، وفق خطط مدروسة، بما يضمن لهم تعليمًا مدرسيًّا وجامعيًا عالِيَ الجودة، وخدمات متطورة، في التوظيـف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيرها، تمشيًا مع برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030".ونوه معاليه بأن مدينة "وعد الشمال ما هي إلا تجسيد على أرض الواقع لمبدأ توازن التنمية، تلك المدينة التعدينية التي تقع شمال شرق محافظة طريف، والتي من المتوقع لها أن تحدث نقلة نوعية على كافة الأصعدة، إذ تتوفر فيها كل مقومات الصناعة والتنمية المستدامة، والتي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة ودفع عجلة التنمية في المنطقة.وأكد الدكتور آل عمر أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، لمنطقة الحدود الشمالية وسمو ولي عهده الأمين، مهندس رؤية 2030 - حفظهما الله - ، تأتي في إطار المتابعة المتواصلة والتقييم المستمر لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجاري تنفيذها في منطقة الحدود الشمالية وتذليل العقبات، التي ربما تحول دون تحقيق الأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها على الوجه المأمول.وبين معالي الدكتور آل عمر، أن الجامعة ستحظى خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتدشين العديد من المشاريع، وكذلك وضع حجر الأساس لمشاريع أخرى جديدة في الجامعة، ما بين كليات وإسكان لأعضاء هيئة التدريس، وبنى تحتية، وغيرها بتكلفة إجمالية تزيد عن ملياري ريال، وذلك في مقر الجامعة الرئيس في مدينة عرعر، وفي فرع الجامعة بمحافظة رفحاء.// انتهى //22:40ت م0321