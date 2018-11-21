السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية: زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة تعبير صادق عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب



عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عن سعادته وأهالي منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: إنَّ زيارة المليك المفدى وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تأتي تعبيراً صادقاً عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخاً للوحدة الوطنية بين أبناء المملكة، ودليل اهتمام القيادة الحكيمة على متابعة التطور وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات لمناطق المملكة كافة.

وأضاف سموه في تصريح بهذه المناسبة قائلا " يشرفني نيابة عن إخواني وأخواتي أهالي المنطقة أن نرحب بسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بزيارتهم الميمونة إلى المنطقة، وما تحمله هذه الزيارة من رعاية أبوية كريمة من قائد حكيم وعظيم فأهلاً وسهلاً بكم أيها الملك المفدى في منطقة الحدود الشمالية إحدى المناطق التي تحظى كبقية مناطق المملكة بالرعاية والاهتمام".

وأوضح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الزيارة تحمل بشائر الخير والنماء والآفاق الرحبة لمستقبل المنطقة، وتعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تفقد أحوال الشعب وحاجاته والسماع منهم مباشرة، ودعم المناطق بمشاريع الخير والنماء والتي ستأخذ منطقة الحدود الشمالية إلى آفاق جديدة تتواصل من خلالها عمليات البناء والتحديث والتطوير التي تعيشها بلادنا وتعزيزاً للبنى التحتية الاقتصادية والحضارية والتنموية، وتأكيداً على ما يتمتع به اقتصاد المملكة من نمو وازدهار.

ونوه سموه بتدشين خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - لمشاريع الخير والنماء في مدينة (وعد الشمال) بمحافظة طريف، مؤكدا أن مشاعر الفخر والاعتزاز تغمر الجميع للرعاية والدعم الكريمين اللذين تحظيان بهما معادن وقطاع التعدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ، مشيدا برعاية الدولة لقطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة

ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في ختام كلمته المولى جل وعلا أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

// انتهى //

22:38ت م

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عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عن سعادته وأهالي منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- إلى منطقة الحدود الشمالية .وقال سموه: إنَّ زيارة المليك المفدى وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تأتي تعبيراً صادقاً عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخاً للوحدة الوطنية بين أبناء المملكة، ودليل اهتمام القيادة الحكيمة على متابعة التطور وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات لمناطق المملكة كافة.وأضاف سموه في تصريح بهذه المناسبة قائلا " يشرفني نيابة عن إخواني وأخواتي أهالي المنطقة أن نرحب بسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بزيارتهم الميمونة إلى المنطقة، وما تحمله هذه الزيارة من رعاية أبوية كريمة من قائد حكيم وعظيم فأهلاً وسهلاً بكم أيها الملك المفدى في منطقة الحدود الشمالية إحدى المناطق التي تحظى كبقية مناطق المملكة بالرعاية والاهتمام".وأوضح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الزيارة تحمل بشائر الخير والنماء والآفاق الرحبة لمستقبل المنطقة، وتعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تفقد أحوال الشعب وحاجاته والسماع منهم مباشرة، ودعم المناطق بمشاريع الخير والنماء والتي ستأخذ منطقة الحدود الشمالية إلى آفاق جديدة تتواصل من خلالها عمليات البناء والتحديث والتطوير التي تعيشها بلادنا وتعزيزاً للبنى التحتية الاقتصادية والحضارية والتنموية، وتأكيداً على ما يتمتع به اقتصاد المملكة من نمو وازدهار.ونوه سموه بتدشين خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - لمشاريع الخير والنماء في مدينة (وعد الشمال) بمحافظة طريف، مؤكدا أن مشاعر الفخر والاعتزاز تغمر الجميع للرعاية والدعم الكريمين اللذين تحظيان بهما معادن وقطاع التعدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ، مشيدا برعاية الدولة لقطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في ختام كلمته المولى جل وعلا أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .// انتهى //22:38ت م0320

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