اجتماعي / التربية الخاصة بالدوادمي تختتم دورة " الإرشاد الأسري لذوي الإعاقة "

الدوادمي 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

اختتمت الجمعية

وتناولت الدورة التي استهدفت معلمي ومعلمات التربية وأعضاء الجمعية واستمرت يومين ، عدة محاور من أهمها: الضغوط النفسية التي تتعرض لها أسر ذوي الإعاقة، والتنظيم الهرمي للرعاية التربوية لذوي الإعاقة، وخصائص معلمي ذوي الإعاقة، والبرامج والأنشطة التربوية لذوي الإعاقة، وتصميم المبادرات المجتمعية وتوجيهها لخدمة ذوي الإعاقة.

// انتهى //

22:33ت م

0317



الدوادمي 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساختتمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة فرع الدوادمي بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بتعليم المحافظة اليوم، دورة " الإرشاد الأسري لذوي الإعاقة " التي قدمتها الدكتورة عائشة المطيري، ضمن برنامج الشراكة المجتمعية بمركز التدريب المشترك.وتناولت الدورة التي استهدفت معلمي ومعلمات التربية وأعضاء الجمعية واستمرت يومين ، عدة محاور من أهمها: الضغوط النفسية التي تتعرض لها أسر ذوي الإعاقة، والتنظيم الهرمي للرعاية التربوية لذوي الإعاقة، وخصائص معلمي ذوي الإعاقة، والبرامج والأنشطة التربوية لذوي الإعاقة، وتصميم المبادرات المجتمعية وتوجيهها لخدمة ذوي الإعاقة.// انتهى //22:33ت م0317

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