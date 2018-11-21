السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة الحدود الشمالية

عام / خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة الحدود الشمالية

عرعر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واس

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة الحدود الشمالية، فقد وجه - أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.

// انتهى //

22:28ت م

0315



عرعر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واسبمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة الحدود الشمالية، فقد وجه - أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.// انتهى //22:28ت م0315

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