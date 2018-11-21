السعودية اليوم / مركز الأمير سلطان النموذجي بالدرعية يطلق مهرجان " ألوان الدرعية الأول "



الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

أطلق مركز الأمير سلطان النموذجي بالدرعية اليوم, مهرجان ألوان الدرعية الأول, ، بمشاركة 13 مدرسة بأكثر من 86 لوحة فنية تزين بها جدران المركز .

ويهدف المهرجان الذي حضره, مدير إدارة الصحة المدرسية الدكتورة فادية العجلان ومدير إدارة التثقيف الصحي الدكتورة إيمان الإدريسي وعدد من قائدي وقائدات المدارس بالمحافظة , إلى تنمية الوعي الصحي وتنمية العادات الصحية السليمة .

وأوضح مدير مركز الأمير سلطان النموذجي بالدرعية الدكتور عبدالرحمن يوسف النصيان أن مهرجان ألوان الدرعية الأول يأتي امتداداً لبرنامج الصحة المدرسية بالمركز وبالتعاون بين المركز ومكتب التعليم بالمحافظة وتنمية الوعي الصحي والعادات الصحية السليمة .

وصاحب المهرجان إقامة معرضاً احتوى على لوحات فنية ، إلى جانب تكريم المدارس المشاركة .

// انتهى //

22:25ت م

0314



الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأطلق مركز الأمير سلطان النموذجي بالدرعية اليوم, مهرجان ألوان الدرعية الأول, ، بمشاركة 13 مدرسة بأكثر من 86 لوحة فنية تزين بها جدران المركز .ويهدف المهرجان الذي حضره, مدير إدارة الصحة المدرسية الدكتورة فادية العجلان ومدير إدارة التثقيف الصحي الدكتورة إيمان الإدريسي وعدد من قائدي وقائدات المدارس بالمحافظة , إلى تنمية الوعي الصحي وتنمية العادات الصحية السليمة .وأوضح مدير مركز الأمير سلطان النموذجي بالدرعية الدكتور عبدالرحمن يوسف النصيان أن مهرجان ألوان الدرعية الأول يأتي امتداداً لبرنامج الصحة المدرسية بالمركز وبالتعاون بين المركز ومكتب التعليم بالمحافظة وتنمية الوعي الصحي والعادات الصحية السليمة .وصاحب المهرجان إقامة معرضاً احتوى على لوحات فنية ، إلى جانب تكريم المدارس المشاركة .// انتهى //22:25ت م0314

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