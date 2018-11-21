شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بأن يكون يوم غدٍ الخميس إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:12 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لمناطق ( تبوك، والجوف، والحدود الشمالية) ، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأن يكون يوم غدٍ الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م ، إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية في تلك المناطق.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في حله وترحاله وأدام عزه.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | خادم الحرمين يوجه بأن يكون يوم غدٍ الخميس إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .