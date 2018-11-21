شكرا لقرائتكم صور.. القرية السعودية التراثية بالرياض تستقبل الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود، مديرة جمعية الثقافة والفنون، مساء اليوم الأربعاء، معرض القرية السعودية ويستمر لمدة ١٠ أيام، في ساحة القولف بالإنتركونتننتال في الرياض، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، في أجواء تمتزج بالطقس البارد في موسم الشتاء.

وتتضمن الفعالية بالمحتوى والمضمون على مشاركات متنوعة من الشابات والشباب بأكثر من 120 مشاركة منوعة ما بين الأزياء والسوق التراثي والشعبي والفعاليات الفلكلورية والفنية، ويشتمل مهرجان القرية السعودية على العديد من الجوانب الفكرية والإبداعية في صناعة المحتوى وخلق أجواء بين الترفيه والجوانب الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى منطقه خاصة للشعبيات ومشتقاتها، كما تتضمن أيضًا الابتكار الحديث الذي يهدف لصقل المواهب السعودية الناشئة في أبراز طاقاتهم وإمكانياتهم والذي يتمثل في زج مبيعاتهم للزوار من إبداعاتهم ومواهبهم.

وستخلق منطقة القولف “الساحة الخارجية” أجواء مميزة في بداية موسم الشتاء، والتي ستمنح الفرصة لاستقطاب كافة الزوار من الجنسين للاستمتاع بأجواء خلابة.

ذكرت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل مديرة الجمعية الثقافة والفنون جاءت فكرة القرية الشعبية “سامريات” لتجمع الفنون الشعبية والأكلات ولإحياء التراث، ونحن كجمعية الثقافة والفنون ندعم أبناء وبنات الوطن ونحن بخدمة أي مواطن.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي على القرية السعودية الأستاذ عبدالعزيز الدويخ: “بدأت انطلاق فكرة القرية السعودية من بداية سامريات، والهدف أن تبدأ من المملكة العربية السعودية إلى الخليج والشرق الأوسط لنقل الثقافة والفنون الشعبية على مستوى العالم”.

وقدم الدويخ الشكر الجزيل لصاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل مديرة الثقافة والفنون على ما قدمته من دعم للقرية.

وحضر الفعالية عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين وكبار الشخصيات بالرياض.

كما أقيمت فعالية “سامريات” في أكثر من موسم تنوعت مابين فعاليات العيد والفعاليات المنوعة وتقام في مهرجان القرية السعودية بثوبها الجديد، ومن المنتظر أن تحظى الفعالية بأرقام عالية من الحضور؛ نظرًا للمكان والزمان والموسم التي ستقام به الفعالية.

وحضر الفعالية عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين وكبار الشخصيات بالرياض.

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