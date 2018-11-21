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شكرا لقرائتكم القبض على مدعي العلاج بالطب البديل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: إنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه.
ودعت وزارة الصحة، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.
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