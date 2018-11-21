شكرا لقرائتكم طيران ناس: 10 % خصم لطلاب الجامعات السعوديين على الرحلات الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن البدء بمنح جميع طلاب وطالبات الجامعات السعوديين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا خصمًا وقدره 10% على جميع الرحلات الداخلية المباشرة على الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية طيران ناس التي تهدف إلى خدمة المجتمع ودعم مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح طيران ناس أن الخصم يبلغ 10% على السعر الأساسي للحجز، ويسري هذا الخصم على جميع الرحلات الداخلية المباشرة على الدرجتين الاقتصادية والأعمال‎، حيث يمكن للطلاب والطالبات السعوديين الحصول على الخصم عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس (هنا).‏

وأشار إلى “أن الخصم متاح للطلاب الجامعيين على مدار العام، وتُطبق عليه الشروط والأحكام العامة”. ولفت إلى “أن إصدار بطاقة صعود الطائرة يجب أن يتم عبر منصات تسجيل الركاب لطيران ناس بالمطارات الداخلية”.

وشدد طيران ناس على ضرورة إبراز بطاقة الهوية الجامعية عند منصات تسجيل الركاب بالمطار للتأكد من صحة البيانات المسجلة بالحجز، وفي حال عدم مطابقتها، يحتفظ طيران ناس بحق رفض الراكب لإخلاله بشروط الخصم، وللتوسع يمكن مراجعة الشروط على الرابط (هنا).

يُذكر أن طيران ناس يعمد دائمًا إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع، ويحرص على دعم ومساعدة الطلاب السعوديين وتمكينهم من خلال عدة برامج أبرزها برنامج “وظيفتك وبعثتك”، حيث وقّع اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم للاستمرار بدوره في توطين الوظائف لديه والتزامه الدائم في دعم أبناء الوطن.

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