فيديو.. المرور يطيح بمفحط أبها

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جدة - خالد شويل - أطاح مرور منطقة عسير بشاب عشريني يقوم بممارسة التفحيط بعدة شوارع بمدينة أبها وخميس مشيط. وفي التفاصيل، وأثناء قيام دوريات البحث بمرور منطقة عسير بمدينة أبها بمهامها في الرصد والمتابعة، تم رصد سيارة من نوع سوناتا تمارس عملية التفحيط في عدة مواقع، وبفضل الله تم القبض عليه لتطبيق النظام بحقه. وأكّدت إدارة المرور أنه تمت إحالة مرتكب مخالفة التفحيط للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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