شكرا لقرائتكم صور.. احتجاز معلم داخل مركبة بسيول ثلوث المنظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت فرق الدفاع المدني بمركز ثلوث المنظر، التابع لمحافظة بارق، قبل قليل، من إنقاذ معلم من منسوبي تعليم محايل، وذلك إثر عبوره لأحد الأودية؛ ما أدى إلى عدم السيطرة على المركبة واحتجازه داخلها.

وتسبب ذلك في انجراف مركبته وسط سيول الوادي وباشرت فرقة الدفاع المدني إخراج المعلم ومن وسط سيول الوادي.

وكانت محافظة بارق قد شهدت مساء اليوم هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

إلى ذلك حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاء من المنطقة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعت المديرية، المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

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