شكرا لقرائتكم فيديو.. عرعر المحطة الخامسة تبتهج بزيارة الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تزينت مدينة عرعر ابتهاجًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأطلق أهالي المنطقة الشمالية العديد من الوسوم عبر موقع تويتر تصدرت الترند السعودي، عبروا من خلالها عن مشاعرهم تجاه زيارة الخير والتنمية.

ومن المقرر أن يفتتح خادم الحرمين ويدشن العديد من المشروعات التنموية العملاقة في كافة القطاعات.

ومن بين المشروعات التي سيدشنها خادم الحرمين، مدينة وعد الشمال الصناعية التي تقع على بُعد 15 كيلومترًا عن مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية.

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