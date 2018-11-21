الان تتابع أكثر من 11 ألف طالب وطالبة خضعوا لنظام “البصمة” بـ”جوازات” مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365 - حجب العصيمي:

كشفت إدارة جوازات العاصمة المقدسة، أن عدد الفئة المستهدفة لتسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” تجاوز 11 ألف طالب وطالبة من جنسيات مختلفة بمدارس مكة المكرمة.

يأتي ذلك في ظل التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، من خلال فريق عمل متخصص طيلة أيام الأسبوع، لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمة لهم بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال مدير جوازات العاصمة المقدسة، العميد عابد بن فايز الحارثي، إن ١١٦٠٠ طالب وطالبة تم إنهاء إجراءاتهم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جوازات العاصمة المقدسة وفرت الإمكانات اللازمة لاستقبال جميع الطلبة المقيمين وأخذ الخصائص الحيوية لهم وربطها بالحاسب الآلي.

وأهاب “الحارثي” بأولياء أمور الطلاب والطالبات المقيمين بضرورة أخذ موعد مسبق من قبل الخدمات الإلكترونية وسرعة تسجيل بيانات أبنائهم لمن بلغ السادسة من عمره.