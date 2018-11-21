الان تتابع 500 ريال من معلمة لطالبة قبّلت رأس والدتها في مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365 - حجب العصيمي:

كافأت معلمة تدعى صالحة محفوظ القرشي من الثانوية الأربعين التابعة لإدارة تعليم مكة، اليوم، طالبة بتقديم جائزة نقدية بلغت 500 ريال حينما علمت أنها قبلت رأس والدتها قبل خروجها إلى مدرستها، تعزيزًا لقيمة بر الوالدين وغرس ذلك في نفوس الطالبات.

وفاجأت المعلمة الطالبات في الطابور الصباحي بسؤالهن عن التي بادرت بتقبيل رأس والدتها اليوم قبل الخروج من البيت لتصعد الطالبة روان سعيد صالح على منصة المدرسة وتعلن عن ذلك وتم إجراء محادثة هاتفية للأم أمام الطالبات لسؤالها والتأكد.

وأكدت والدة روان ما قالته ابنتها مبينة بأنها عادة لابنتها تقوم بها كل يوم تقديرًا وعرفانا وتعبيرًا عن محبتها، داعية الله بأن يدوم هذا البر من ابنتها وأن يبارك لها الله في خلقها وعلمها.

وبعد انتهاء المكالمة وجهت المعلمة كلمة لطالبات عن فضل بر الوالدين و دور الأم التي تضطلع بدور عظيم في التربية، وتُرهِق نفسها، وجسَدها، وتفكيرها من أجل توفير الراحة لأبنائها، فقد كانت لها مكانة خاصة وعظيمة، وفضل عظيم يناله الإنسان إذا تقرَّب منها، وحرص على راحتها، وبرِّها.