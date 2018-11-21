ولي العهد يغادر الجوف متوجها إلى منطقة الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجوف

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم منطقة الجوف، متوجها إلى منطقة الحدود الشمالية.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الجوف، أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، وعدد من كبار المسؤولين.

وغادر بمعية ولي العهد المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر.