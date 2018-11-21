شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد سلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الشقيق

نقل نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز مساء اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن شار عزيز سلامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.

وعبر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ الدرب عبدالعزيز الطيار، ورئيس مركز الشقيق حسين العقيلي.