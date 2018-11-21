الان تتابع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ينفذ ورشة عمل لمعالجة عسر القراءة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

نفذ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ورشة عمل “السياسات التعليمية لمعالجة ظاهرة عسر القراءة “وذلك ضمن مجموعة من البرامج التدريبية، التي أطلقها المركز لتنمية وتطوير قدرات مديري ومشرفي العموم بجهاز الوزارة.

وأشار المشرف العام على التطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل إلى أن هذه المجموعة من البرامج التدريبية تتيح الفرصة لمناقشات موسعة ومعمقة حول بناء وتصميم السياسات والقرارات التعليمية بما يحقق تطوير وتحسين الممارسات في الميدان التعليمي، وقد تناولت المجموعة الأولى مكونات النظام التعليمي بما فيه القيادة والاستراتيجيات ورفع مستوى الأداء، بالإضافة للقراءة وصعوبات القراءة فهده الورشة يقدمها الدكتور خالد المحرج وتسلط الضوء على النماذج العالمية والتجارب الناجحة في معالجة عسر القراءة.

وأضاف الدكتور محمد المقبل أن هذه البرامج تأتي إيمانا من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بأهمية التطوير المهني لجميع العاملين في النظام التعليم لكونه عملية مستمرة لا تتوقف، فالعاملون في الميدان هم متعلمون طوال حياتهم العملية.

وأزجى الدكتور محمد المقبل جزيل الشكر للمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي النائب الدكتور عبد الرحمن العاصمي على دعمهم غير المحدود لبرامج المركز وخطط التطوير المهني وتوجيهاتهم المستمرة للوصول لجميع وإتاحة الفرصة للعاملين في الميدان التعليمي، كما تمنى الدكتور محمد المقبل أن تحقق هذه الجهود غايات وتطلعات قادة هذا الوطن الكريم حفظهم الله في رفعة الوطن وبناء الأجيال التي تساهم في مسيرة النماء والرخاء.