شكرا لقرائتكم خبر عن 31 طالباً يشاركون في اكتشاف المهن السياحية بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» برنامج «اكتشاف المهن في الأنشطة السياحية» لطلاب المدارس، وذلك في قاعة فندق إنتركونتيننتال، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف وفندق إنتركونتيننتال، لتعريف الطلاب بالمهن السياحية وتحفيزهم على اكتساب المهارات والخبرات في القطاع السياحي لدعم جهود تنمية الموارد البشرية الوطنية المتخصصة في القطاع السياحي.

وقدَّمت الورشة عرضاً عن رؤية ومهام مركز «تكامل» بمشاركة 31 طالباً حضروا اللقاء، تلى ذلك عرض قصة نجاح كان فارسها مدير فندق الطائف انتركونتيننتال الذي سرد مراحل حياته العملية لإلهام الطلاب بأهمية العمل والمثابرة، علاوة على إبراز مزايا العمل في المهن السياحية وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام وإتقان العمل في نفوسهم، وإطلاع الشباب على المستقبل الواعد للقطاع السياحي والعاملين فيه.

وألقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي بن ناصر آل زايد كلمة تحفيزية على المشاركين في البرنامج، وعقب ذلك قام المشاركون بجولة على أقسام وإدارات الفندق تفقدوا خلالها المكاتب الإدارية وغرف النزلاء والمطعم والنادي الصحي وباقي المرافق المساندة.