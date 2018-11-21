شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار والسيول تعزل «أخمرين» في محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) عزلت الأمطار والسيول مساء اليوم (الأربعاء) بلدة أخمرين الواقعة على طريق محايل أبها واتلفت الطرق المؤدية إلى البلدة. عزلت الأمطار والسيول مساء اليوم (الأربعاء) بلدة أخمرين الواقعة على طريق محايل أبها واتلفت الطرق المؤدية إلى البلدة. كما عزلت السيول بلدة الرقشات على طريق محايل أبها، وجرت سيول أودية ضمين، وضمون، وقشبان، والشط، وطيب الاسم، دون تسجيل أي حوادث غرق. وطالب الأهالي بسرعة فتح الطرقات لاسيما وأن هناك طلاب وطالبات وموظفين، فيما ناشدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير الجميع توخي الحذر وأخذ الحيطة.



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