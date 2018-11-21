شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط شخص يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية شخص يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي وتمت إحالته إلى النيابة العامة. ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية شخص يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي وتمت إحالته إلى النيابة العامة. وحثت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء) الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 973



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