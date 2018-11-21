شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة شراعية وإصابة أحد المتنزهين في بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم)

باشر الهلال الأحمر بمنطقة القصيم اليوم (الأربعاء) حادثة سقوط مروحة شراعية لمواطن في مدينة بريدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبد الله الجعيثن، أنه ورد بلاغ من مواطن عند الساعة 16:15 من مساء اليوم (الأربعاء) إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم على الرقم الموحد (997)، يفيد بسقوط طائرة شراعية على أحد المتنزهين بالقرب من وادي الرمة في بريدة.

وأكد المتحدث أنه على الفور وبمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بمنطقه القصيم الأخصائي خالد بن صالح الخضر، وبإشراف من القيادة الميدانية، جرى توجيه فرقة إسعافية متخصصة (عناية) للموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية المتقدمة.

وأشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة الخطورة عبارة عن كسر مفتوح ‏في الساق، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الحالة إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.