شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وصواعق رعدية على محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد صوره (محايل عسير) ‫⁦‪@ahmadsoorh

هطلت عصر اليوم (الأربعاء) على محافظة محايل عسير أمطار متفرقة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة تمركزت غزارتها على قرى الحماطة والريش وآل مشول وفرشاط، كما شملت مركز تهامة بللسمر وبللحمر وظرك ووادي مره، ولم تُسجل حوادث غرق أو احتجازات.

من جانبها، حذَّرت إدارة الدفاع المدني من عبور الأودية أثناء جريانها حفاظاً على سلامة الجميع، وتفادياً لوقوع الحوادث المرورية، وناشدت الجميع البقاء في المنازل قدر الإمكان.