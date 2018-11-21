شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي تبوك يعانقون ولي العهد بالحُب والولاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

التواضع من أعظم أسباب العِزة.. هكذا لمس أهالي منطقة تبوك من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لهم بمنازلهم في لقاء اتسم بالتواضع والبساطة.

خرج ولي العهد من القصر الحكومي يستقل سيارته الخاصة يقودها بنفسه متجهاً لمنزل الشيخ جزاع بن كريم العطيات، ومن ثم الشيخ منصور بن حرب، بعدها زار الشيخ عبدالعزيز الغريض، واختتم زيارته بمنزل الشيخ أحمد الخريصي.

وقد أحب أهالي تبوك بساطة الأمير محمد بن سلمان وتواضعه وصراحته، وتهاتف الكبار والصغار على معانقته والتقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين أنهم سائرون على النهج الذي رسمه وخططه لمستقبل المملكة 2030، مجددين الولاء والبيعة لولي العهد، ومشددين على أنهم سيظلون درعاً حصيناً لكل من يحاول المساس بقادة هذه البلاد ومقدراتها.

هكذا ختم ولي العهد زيارته لمنطقة تبوك مرافقاً لضيفها الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.