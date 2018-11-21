شكرا لقرائتكم خبر الصحة تستهدف خدمة المجتمع بـ90 ألف ساعة تطوعية لمنسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني - الطائف

تختتم وزارة الصحة غدا الخميس فترة التسجيل للمتطوعين من منسوبيها للمشاركة بمبادرات اليوم العالمي للتطوع، حيث تستهدف الوزارة في حملتها الثانية التي تقام تحت شعار "صحة2" 90 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 30 ألف متطوع ومتطوعة عبر 3000 مبادرة صحية تطوعية، وهو ما أكده وزير الصحة توفيق الربيعة في تعميمه لمجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق، والتي ستقام جميعها في الخامس من ديسمبر من العام الحالي 2018.

وطالب الوزير بضرورة حث كافة منسوبي وزارة الصحة للمشاركة وتنفيذ مبادرات صحية تطوعية في كل القطاعات والمنشآت وبمشاركة مديري الصحة بالمناطق والمرافق الصحية.

وعزز الوزير تعميمه بالنجاح الكبير والتفاعل الرائع الذي تحقق من قبل منسوبي الوزارة في حملة تطوعي صحة الأولى لعام 2017.

ووضعت الوزارة معايير للمبادرات، تمثلت في أن تكون المبادرة التطوعية مبادرة صحية تبنى على أساس احتياج مجتمعي فعلي، وأن تقوم كل منشأة بتنفيذ مبادرة صحية واحدة على الأقل، وأن يشترك في تصميم وتنفيذ المبادرات التطوعية أكبر عدد من منسوبي الصحة، وأيضا تنفيذ المبادرة خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال وقت الدوام وخارج المنشأة، ويجب ألا تقل مدة التنفيذ لكل مبادرة عن 3 ساعات فعلية، وألا يتقاضى المتطوعون أجرا ماليا مقابل تطوعهم، وكذلك دعت المعايير إلى تفضيل إشراك الجمعيات الصحية الخيرية في المبادرة، وأن يتم استخدام شعار الحملة.

ودعت الوزارة إلى تسجيل المبادرات على رابط التسجيل للمشاركات المجتمعية، وعزت لإدارات المشاركة المجتمعية بالمديريات تفعيل وتحفيز منسوبي كل منطقة للمشاركة وخاصة القيادات ليكونوا حاضرين بفعاليات اليوم العالمي للتطوع.