تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل عددٍ من المتمردين في المصلوب

محمد بن مسعود - الدمام - مدفعية الجيش قصفت تحركات الميليشيا

قُتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن رئيس أركان حرب اللواء التاسع مشاة العقيد همام طميس، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في منطقتي سداح وملحان.

وأفاد "طميس" بأن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني شاركت في المعارك وقصفت تحركات الميليشيا.