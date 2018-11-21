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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، تحضيراته للمشاركة في بطولة الخليج التاسعة التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة 9 - 16/ 4 / 1440هـ الموافق 16 - 23 ديسمبر 2018.

وانطلق معسكر المنتخب الذي يمثل المرحلة الأولى من التحضيرات في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض، ويستمر حتى 23 / 3 / 1440هـ، بمشاركة 14 لاعبًا هم: موسى الزهراني، وفهد الدرعان، وعلي البيشي، وعصام بعيطي، وعبدالله الفيفي، ومهدي المكينة، ومختار العبيد، وسفر الحقباني، وزياد الخالدي، وفيصل عسيري، وعبدالرحمن الشعلان، ومشاري الرويلي، وعبدالله الشمري، وعبدالإله تكروني، تحت إشراف: المدرب إبراهيم يونس، ومساعده إبراهيم البصيص.

ويشتمل المعسكر على تدريبات "صباحية ومسائية" لمدة 14 يوماً، ثم المغادرة إلى العاصمة المصرية القاهرة للانخراط في المرحلة الثانية خلال الفترة 24/ 3 حتى 8/ 4/ 1440هـ، ثم المغادرة إلى دولة الكويت للمشاركة في البطولة.

المنتخب السعودي لسلة الكراسي المتحركة يبدأ استعداداته لخليجي 9 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21 بدأ المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، تحضيراته للمشاركة في بطولة الخليج التاسعة التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة 9 - 16/ 4 / 1440هـ الموافق 16 - 23 ديسمبر 2018.

وانطلق معسكر المنتخب الذي يمثل المرحلة الأولى من التحضيرات في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض، ويستمر حتى 23 / 3 / 1440هـ، بمشاركة 14 لاعبًا هم: موسى الزهراني، وفهد الدرعان، وعلي البيشي، وعصام بعيطي، وعبدالله الفيفي، ومهدي المكينة، ومختار العبيد، وسفر الحقباني، وزياد الخالدي، وفيصل عسيري، وعبدالرحمن الشعلان، ومشاري الرويلي، وعبدالله الشمري، وعبدالإله تكروني، تحت إشراف: المدرب إبراهيم يونس، ومساعده إبراهيم البصيص.

ويشتمل المعسكر على تدريبات "صباحية ومسائية" لمدة 14 يوماً، ثم المغادرة إلى العاصمة المصرية القاهرة للانخراط في المرحلة الثانية خلال الفترة 24/ 3 حتى 8/ 4/ 1440هـ، ثم المغادرة إلى دولة الكويت للمشاركة في البطولة. 21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440 09:00 PM بدأ المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، تحضيراته للمشاركة في بطولة الخليج التاسعة التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة 9 - 16/ 4 / 1440هـ الموافق 16 - 23 ديسمبر 2018.

وانطلق معسكر المنتخب الذي يمثل المرحلة الأولى من التحضيرات في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض، ويستمر حتى 23 / 3 / 1440هـ، بمشاركة 14 لاعبًا هم: موسى الزهراني، وفهد الدرعان، وعلي البيشي، وعصام بعيطي، وعبدالله الفيفي، ومهدي المكينة، ومختار العبيد، وسفر الحقباني، وزياد الخالدي، وفيصل عسيري، وعبدالرحمن الشعلان، ومشاري الرويلي، وعبدالله الشمري، وعبدالإله تكروني، تحت إشراف: المدرب إبراهيم يونس، ومساعده إبراهيم البصيص.

ويشتمل المعسكر على تدريبات "صباحية ومسائية" لمدة 14 يوماً، ثم المغادرة إلى العاصمة المصرية القاهرة للانخراط في المرحلة الثانية خلال الفترة 24/ 3 حتى 8/ 4/ 1440هـ، ثم المغادرة إلى دولة الكويت للمشاركة في البطولة.

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المصدر : الخليج 365