بمشاركة الدوليين.. الشباب يواصل استعداداته لمواجهة النصر

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الروماني ماريوس سوموديكا اليوم الأربعاء المران الرئيس للفريق على ملعب النادي الرديف، وذلك استعداداً لمباراة فريق النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انطلقت الحصة التدريبية قبل الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة، ثم أجرى مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي للقاء، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

شهدت التدريبات عودة لاعبي المنتخب هتان باهبري حسان تمبكتي، وتركي العمار، وذلك بعد فراغهم من مشاركة منتخب المملكة الأول لكرة القدم.