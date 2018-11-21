"كوزمين" يرد على عرض "النصر": العائق في رحيلي الشرط الجزائي

محمد بن مسعود - الدمام - رد المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب منتخب رومانيا على أنباء ارتباطه بالنصر وتركه الاتحاد الروماني في الفترة القادمة وذلك في مؤتمر صحفي.

وقال كونترا :" من الصعب الذهاب للنادي السعودي.. لدي شرط جزائي في عقدي مع الاتحاد الروماني يصل لـ 3 ملايين يورو ".

وكانت عديد من الصحف الرومانية قد تحدثت عن أن النصر قدم عرضاً كبيراً للمدرب البالغ من العمر 42 عاماً وصل لمليوني يورو سنوياً.

الجدير بالذكر أن مدرب الشباب سوموديكا كان قد تحدث لصحف بلاده عن أن النصر يفاضل بين الثلاثي البرتغالي ليوناردو جارديم وفيتور بيريرا وفيلاش بوا لقيادة أحدهما النادي خلفاً لكارينيو.