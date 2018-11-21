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انت الان تتابع "كوزمين" يرد على عرض "النصر": العائق في رحيلي الشرط الجزائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - رد المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب منتخب رومانيا على أنباء ارتباطه بالنصر وتركه الاتحاد الروماني في الفترة القادمة وذلك في مؤتمر صحفي.
وقال كونترا :" من الصعب الذهاب للنادي السعودي.. لدي شرط جزائي في عقدي مع الاتحاد الروماني يصل لـ 3 ملايين يورو ".
وكانت عديد من الصحف الرومانية قد تحدثت عن أن النصر قدم عرضاً كبيراً للمدرب البالغ من العمر 42 عاماً وصل لمليوني يورو سنوياً.
الجدير بالذكر أن مدرب الشباب سوموديكا كان قد تحدث لصحف بلاده عن أن النصر يفاضل بين الثلاثي البرتغالي ليوناردو جارديم وفيتور بيريرا وفيلاش بوا لقيادة أحدهما النادي خلفاً لكارينيو.
"كوزمين" يرد على عرض "النصر": العائق في رحيلي الشرط الجزائيمحمد السيّد الخليج 365 2018-11-21
رد المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب منتخب رومانيا على أنباء ارتباطه بالنصر وتركه الاتحاد الروماني في الفترة القادمة وذلك في مؤتمر صحفي.
وقال كونترا :" من الصعب الذهاب للنادي السعودي.. لدي شرط جزائي في عقدي مع الاتحاد الروماني يصل لـ 3 ملايين يورو ".
وكانت عديد من الصحف الرومانية قد تحدثت عن أن النصر قدم عرضاً كبيراً للمدرب البالغ من العمر 42 عاماً وصل لمليوني يورو سنوياً.
الجدير بالذكر أن مدرب الشباب سوموديكا كان قد تحدث لصحف بلاده عن أن النصر يفاضل بين الثلاثي البرتغالي ليوناردو جارديم وفيتور بيريرا وفيلاش بوا لقيادة أحدهما النادي خلفاً لكارينيو.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
08:54 PM
رد المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب منتخب رومانيا على أنباء ارتباطه بالنصر وتركه الاتحاد الروماني في الفترة القادمة وذلك في مؤتمر صحفي.
وقال كونترا :" من الصعب الذهاب للنادي السعودي.. لدي شرط جزائي في عقدي مع الاتحاد الروماني يصل لـ 3 ملايين يورو ".
وكانت عديد من الصحف الرومانية قد تحدثت عن أن النصر قدم عرضاً كبيراً للمدرب البالغ من العمر 42 عاماً وصل لمليوني يورو سنوياً.
الجدير بالذكر أن مدرب الشباب سوموديكا كان قد تحدث لصحف بلاده عن أن النصر يفاضل بين الثلاثي البرتغالي ليوناردو جارديم وفيتور بيريرا وفيلاش بوا لقيادة أحدهما النادي خلفاً لكارينيو.
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المصدر : الخليج 365
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