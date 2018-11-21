تركي يقتل أخاه لخلاف على مَنْ يمسك بـ"ريموت" التلفزيون!

محمد بن مسعود - الدمام - وسط صدمة بين الأهالي إزاء الجريمة

كشفت صحيفة تركية أن شابًّا في محافظة كيريكالي وسط البلاد قتل أخاه بعد شجار عنيف بسبب جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون "الريموت".

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن الصحيفة، فقد دخل الفتى القاتل الذي لم يُذكر اسمه في شجار مع أخيه الأكبر عمرًا، ثم جلب سكينًا من المطبخ، ووجَّه طعنة مميتة له.

وأوردت الصحيفة أن الجريمة وقعت داخل البيت. وعلى الرغم من نقل الضحية إلى المستشفى إثر الإصابة إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير من جراء الجروح البليغة التي تعرض لها.

وقد اعتقلت السلطات التركية الفتى المشتبه فيه، وسط صدمة بين الأهالي إزاء الجريمة التي حصلت بين أقرب الناس لبعضهم بسبب خصومة تافهة وعابرة.