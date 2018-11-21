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انت الان تتابع "الرزقي" لـ"الخليج 365": يوجد في العرضيات أعمدة حجرية نادرة.. واكتشفت 15 موقعاً أثرياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - تعد محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة من الأماكن المعروفة التي تحتوي على مواقع أثرية متعددة، ويوجد بها أعمدة حجرية نادرة بالمنطقة الجنوبية، مما يؤكد تاريخية المكان وعمقه الثقافي.
وقال لـ"الخليج 365" عبدالله الرزقي المؤرخ ومشرف الآثار سابقاً: إن المواقع الأثرية في محافظة العرضيات متعددة والنقوش التي اكتشفها نحو 15 موقعاً.
وأضاف "الرزقي" أن أكبر درج مبني من الحجر، ويوجد أيضاً أعمدة مبنية من الحجارة في قرية النبيعة ببلاد بني رزق بالمحافظة، وتعد نادرة على مستوى المنطقة الجنوبية.
وأردف "الرزقي" أن قصر الشيخ الشاعر علي القلاصي -رحمه الله- تحفة معمارية يغيب عنها الاهتمام وموقعه في العرضية الشمالية، وأيضاً يوجد العديد من القصور بالمحافظة منها "قصر الطبق"، وآثار "قصر المتعب"، و"قصر صخران" و"قرية ناخسة".
ودعا "الرزقي" هيئة السياحة والآثار إلى العناية بهذه المواقع في العرضيات، حيث إن البعض من المواقع نال منها التداعي والسقوط.
"الرزقي" لـ"الخليج 365": يوجد في العرضيات أعمدة حجرية نادرة.. واكتشفت 15 موقعاً أثرياًسلطان السهيمي الخليج 365 2018-11-21
تعد محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة من الأماكن المعروفة التي تحتوي على مواقع أثرية متعددة، ويوجد بها أعمدة حجرية نادرة بالمنطقة الجنوبية، مما يؤكد تاريخية المكان وعمقه الثقافي.
وقال لـ"الخليج 365" عبدالله الرزقي المؤرخ ومشرف الآثار سابقاً: إن المواقع الأثرية في محافظة العرضيات متعددة والنقوش التي اكتشفها نحو 15 موقعاً.
وأضاف "الرزقي" أن أكبر درج مبني من الحجر، ويوجد أيضاً أعمدة مبنية من الحجارة في قرية النبيعة ببلاد بني رزق بالمحافظة، وتعد نادرة على مستوى المنطقة الجنوبية.
وأردف "الرزقي" أن قصر الشيخ الشاعر علي القلاصي -رحمه الله- تحفة معمارية يغيب عنها الاهتمام وموقعه في العرضية الشمالية، وأيضاً يوجد العديد من القصور بالمحافظة منها "قصر الطبق"، وآثار "قصر المتعب"، و"قصر صخران" و"قرية ناخسة".
ودعا "الرزقي" هيئة السياحة والآثار إلى العناية بهذه المواقع في العرضيات، حيث إن البعض من المواقع نال منها التداعي والسقوط.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
08:34 PM
تعد محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة من الأماكن المعروفة التي تحتوي على مواقع أثرية متعددة، ويوجد بها أعمدة حجرية نادرة بالمنطقة الجنوبية، مما يؤكد تاريخية المكان وعمقه الثقافي.
وقال لـ"الخليج 365" عبدالله الرزقي المؤرخ ومشرف الآثار سابقاً: إن المواقع الأثرية في محافظة العرضيات متعددة والنقوش التي اكتشفها نحو 15 موقعاً.
وأضاف "الرزقي" أن أكبر درج مبني من الحجر، ويوجد أيضاً أعمدة مبنية من الحجارة في قرية النبيعة ببلاد بني رزق بالمحافظة، وتعد نادرة على مستوى المنطقة الجنوبية.
وأردف "الرزقي" أن قصر الشيخ الشاعر علي القلاصي -رحمه الله- تحفة معمارية يغيب عنها الاهتمام وموقعه في العرضية الشمالية، وأيضاً يوجد العديد من القصور بالمحافظة منها "قصر الطبق"، وآثار "قصر المتعب"، و"قصر صخران" و"قرية ناخسة".
ودعا "الرزقي" هيئة السياحة والآثار إلى العناية بهذه المواقع في العرضيات، حيث إن البعض من المواقع نال منها التداعي والسقوط.
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المصدر : الخليج 365
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