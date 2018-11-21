مذكرة تفاهم بين كلية الحقوق بجامعة الملك سعود والهيئة السعودية للمحامين

محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للقانونيين وطلاب وطالبات التخصص

وقعت كلية الحقوق والعلوم السياسية والهيئة السعودية للمحامين مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل العلمي والتعاون المهني والتدريبي المتبادل بين الطرفين، والعمل على إعداد وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للقانونيين وطلاب وطالبات تخصص الحقوق من شأنها الوفاء بالخبرات والمعارف المطلوبة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ووضع إطار عمل للتعاون في مختلف مجالات الاهتمام المشترك كالتدريب وإعداد الدراسات، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب كلية الحقوق والعلوم السياسية عميد الكلية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ومن جانب الهيئة السعودية للمحامين أمينها العام بكر بن عبداللطيف الهبوب، وذلك خلال حفل أقيم في الكلية بهذه المناسبة.

وذكر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن الكلية تسعى لتزويد خريجيها بالمهارات المهنية اللازمة لتوفير فرص وظيفية متعددة، والتعرف على آليات التعامل مع سوق العمل.

وأكد الدكتور القحطاني حرص الكلية على تنظيم دورات تدريبية لطلابها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وإنشاء عيادات قانونية تسهم في نقل الخبرة العملية وتغذية المعارف العلمية للطالب لمواءمة متطلبات سوق العمل. معرباً عن ثقته بنجاح التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وأن يعود ذلك بتعزيز المعرفة للطلاب والطالبات ويدعم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وبما يحقق أهداف التنمية الوطنية.

من جانبه أشار الأمين العام بكر الهبوب، أن من أولويات أهداف الهيئة هو رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة. وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية تجسيداً للتعاون مع أحد أعرق الصروح القانونية في المملكة التي يفخر الوطن بخريجيها الذين تقلدوا العديد من المناصب، وخدموا الوطن في شتى المجالات.