المرور: عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة مرورية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة مرورية، كما ورد في جدول المخالفات رقم (١).
وبينت أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة من خلال نظام أبشر.
المرور: عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة مروريةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-21
أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة مرورية، كما ورد في جدول المخالفات رقم (١).
وبينت أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة من خلال نظام أبشر.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
08:17 PM
أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة مرورية، كما ورد في جدول المخالفات رقم (١).
وبينت أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة من خلال نظام أبشر.
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المصدر : الخليج 365
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