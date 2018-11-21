المرور: عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة مرورية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة مرورية، كما ورد في جدول المخالفات رقم (١).

وبينت أنه ‏يمكن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة من خلال نظام أبشر.