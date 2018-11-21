أثناء البث المباشر.. نوبة قلبية تسقط محللًا رياضيًّا على الهواء

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تعرض محلل رياضي تركي لسكتة قلبية على الهواء مباشرة، أثناء تحليله لإحدى مباريات كرة القدم، وذلك وسط دهشة المشاهدين.
جاء ذلك أثناء تحليله لمباراةٍ في الدرجة الثانية من الدوري التركي؛ حيث تعرض الصحفي "شكرو أويتان" لنوبة قلبية أسقطته أرضًا، أثناء البث المباشر.
ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، فقد بدا "أويتان" مترنّحًا عدة ثوان، وسط ارتباك زميله في الاستوديو التحليلي، قبل أن يسقط من على كرسيه على أرض الاستوديو؛ مما دفع زميله للهرع وترك مقعده في محاولة لمساعدة الرجل الواقع على الأرض.
ووفقًا للصحيفة فقد تم تشخيص "أويتان" مؤخرًا بحالة عدم انتظام دقات القلب، وخضع لعملية تركيب جهاز تنظيم دقات القلب، فيما أكد متحدث باسم القناة التلفزيونية أنه تم أخذه للمستشفى مباشرة وأكد الأطباء أن حالته مستقرة.
أثناء البث المباشر.. نوبة قلبية تسقط محللًا رياضيًّا على الهواءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
تعرض محلل رياضي تركي لسكتة قلبية على الهواء مباشرة، أثناء تحليله لإحدى مباريات كرة القدم، وذلك وسط دهشة المشاهدين.
جاء ذلك أثناء تحليله لمباراةٍ في الدرجة الثانية من الدوري التركي؛ حيث تعرض الصحفي "شكرو أويتان" لنوبة قلبية أسقطته أرضًا، أثناء البث المباشر.
ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، فقد بدا "أويتان" مترنّحًا عدة ثوان، وسط ارتباك زميله في الاستوديو التحليلي، قبل أن يسقط من على كرسيه على أرض الاستوديو؛ مما دفع زميله للهرع وترك مقعده في محاولة لمساعدة الرجل الواقع على الأرض.
ووفقًا للصحيفة فقد تم تشخيص "أويتان" مؤخرًا بحالة عدم انتظام دقات القلب، وخضع لعملية تركيب جهاز تنظيم دقات القلب، فيما أكد متحدث باسم القناة التلفزيونية أنه تم أخذه للمستشفى مباشرة وأكد الأطباء أن حالته مستقرة.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
08:15 PM
بدا مترنّحًا عدة ثوان وسط ارتباك زميله في الاستوديو التحليلي
تعرض محلل رياضي تركي لسكتة قلبية على الهواء مباشرة، أثناء تحليله لإحدى مباريات كرة القدم، وذلك وسط دهشة المشاهدين.
جاء ذلك أثناء تحليله لمباراةٍ في الدرجة الثانية من الدوري التركي؛ حيث تعرض الصحفي "شكرو أويتان" لنوبة قلبية أسقطته أرضًا، أثناء البث المباشر.
ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، فقد بدا "أويتان" مترنّحًا عدة ثوان، وسط ارتباك زميله في الاستوديو التحليلي، قبل أن يسقط من على كرسيه على أرض الاستوديو؛ مما دفع زميله للهرع وترك مقعده في محاولة لمساعدة الرجل الواقع على الأرض.
ووفقًا للصحيفة فقد تم تشخيص "أويتان" مؤخرًا بحالة عدم انتظام دقات القلب، وخضع لعملية تركيب جهاز تنظيم دقات القلب، فيما أكد متحدث باسم القناة التلفزيونية أنه تم أخذه للمستشفى مباشرة وأكد الأطباء أن حالته مستقرة.
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المصدر : الخليج 365
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