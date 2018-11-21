السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يغادر الجوف متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية

إضافة ثانية وأخيرةكما غادر في معيته - أيده الله -، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره واقامته.// انتهى //21:04ت م0292