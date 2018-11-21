السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يغادر الجوف متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية

الجوف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسغادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم منطقة الجوف، متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية.وكان في وداع الملك المفدى بمطار الجوف، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.// يتبع //21:03ت م0290