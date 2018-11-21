السعودية اليوم / أمطار على محافظة رجال ألمع



محايل 13 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع شملت معظم أرجاء المحافظة ، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

20:56ت م

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محايل 13 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع شملت معظم أرجاء المحافظة ، سالت على إثرها الأودية والشعاب .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //20:56ت م0288

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